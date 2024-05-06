Франція

Президент Франції висловив думку стосовно турніру.

Еммануель Макрон розповів щодо можливості відпустити гравців у збірну Франції на Олімпійські ігри.

"Дуже сподіваюся, всі європейські клуби відпустять своїх гравців на Олімпіаду, як це зробили французькі клуби, у цьому олімпійський дух", — цитує Еммануеля ресурс Marca.

"Минулого тижня зустрів батька Мбаппе і поставив йому запитання. Він сказав мені: "Кіліан хоче грати на Олімпіаді".

Наразі вирішується питання стосовно поїздки Кіліана Мбаппе, який став першим гравцем, що подолав відмітку у 40 забитих голів в усіх турнірах на турнір. Початок цьогорічних Олімпійських ігор буде 26 липня.