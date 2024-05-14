Україна

Олександр Назаренко прокоментував перемогу над Кривбасом в матчі 28-го туру УПЛ.

Полісся здобуло важливу перемогу у виїзному матчі 28 туру УПЛ проти криворізького Кривбасу 1:0. Через постійні повітряні тривоги матч розтягнувся на 2 дні.

Після гри півзахисник житомирян Олександр Назаренко прокоментував перемогу в Кривому Розі.

"Два дні грали і заряд на гру подвоївся на два. Емоції трошки змішані, бо сьогодні коли приїхали на стадіон, то нібито не залишали його вчора. Я після такої дороги і після цих тривог, дуже хотілося перемогти і не упускати перемогу. Ми віддали всі сили свої.

Тренерський штаб, сказав нам, що ми будемо грати по трошки іншій схемі, не так, як ми грали завжди і моя задача була при обороні грати лівого захисника, а при атаці підніматися вище як можна частіше, коли були сили.

Не скажу, що відчував себе некомфортно. Мені все сподобалось і після гри сказали що я мав непоганий вигляд. Тому я хочу подякувати тренерському штабу, що поставили, що довірилися", — розповів Олександр Назаренко.