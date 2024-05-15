Франція

На матч з "гімнастами" парижани не дорахувалися шістьох гравців.

ПСЖ оголосив свою заявку на майбутній матч 32 туру французької Ліги 1 проти Ніцци.

У заявку команди Луїса Енріке не потрапили одразу шість футболістів — Кіліан Мбаппе, Усман Дембеле, Кейлор Навас, Рандаль Коло-Муані, Ашраф Хакімі та Нуну Мендеш.

За інформацією журналіста Дані Жила, у Мбаппе пошкодження задньої поверхні стегна.

Нагадаємо, раніше Мбаппе оголосив про свій відхід з ПСЖ. Він виступає за парижан із 2018 року. На його рахунку 306 матчів, 255 голів та 108 асистів.

Матч Ніцца – ПСЖ відбудеться сьогодні, 15 травня, о 22:00 за Києвом.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе визнаний найкращим гравцем у Лізі 1 за версією футболістів та тренерів Франції.