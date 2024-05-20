Франція

Можливо, що француз провів останній матч за столичний клуб.

Форвард Кіліан Мбаппе пропустив два останні матчі ПСЖ у чемпіонаті Франції. Поки команда в неділю грала з Мецем, Мбаппе помітили на Каннському фестивалі разом зі своїм одноклубником — з Усманом Дембеле.

Як повідомляє портал Goal, посилаючись на RMC Sport, Мбаппе навряд чи зіграє за ПСЖ і у фіналі Кубка Франції проти Ліона. У такому разі Кіліан уже провів останній матч за клуб — нещодавно зірковий гравець оголосив про відхід.

Очікується, що в червні буде оголошено про перехід Мбаппе в Реал. Пропустити кубковий фінал 25 травня може і Дембеле, якого Луїс Енріке, схоже, хоче позбутися в літнє трансферне вікно.

До того ж у клубі незадоволені поїздкою Дембеле на фестиваль.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе — найкращий бомбардир Ліги 1, Дембеле — асистент.