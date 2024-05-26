Франція

Столичний клуб зазнав невдачі тільки в Лізі чемпіонів.

ПСЖ зробив домашній требл.

За перший рік під керівництвом Луїса Енріке команда виграла чемпіонат, Кубок і Суперкубок Франції.

Востаннє парижани завершували сезон щонайменше з трьома трофеями 2020 року. Тоді вони здобули перемоги в трьох вищевказаних турнірах, а також у нині скасованому Кубку ліги.

Нагадаємо, що ПСЖ вилетів із Ліги чемпіонів на стадії півфіналу, поступившись за сумою двох зустрічей Боруссії Дортмунд.