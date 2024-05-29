Італійський спеціаліст залишив "орлят", приєднавшись до Аякса.
Франк Хайс, Getty Images
29 травня 2024, 23:18
Головний тренер Ланса Франк Хайс близький до призначення новим керманичем Ніцци, передає видання The Athletic.
"Орлята" шукають нового головного тренера після оголошення про відхід Франческо Фаріолі, який з 11 червня керуватиме Аяксом. Під керівництвом 35-річного італійця Ніцца дісталася чвертьфіналу Кубка Франції, де поступилася ПСЖ, і посіла п'яту сходинку турнірної таблиці Ліги 1.
Хайс, близький до призначення на посаду керманича "орлят", з лютого 2020 року очолює Ланс. Із ним команда пройшла шлях від Ліги 2 до Ліги чемпіонів. Протягом кампанії, що минула, "криваво-золоті" вилетіли з 1/32 фіналу Кубка Франції, 1/16 фіналу Ліги Європи та посіли сьому сходинку турнірної таблиці Ліги 1.
Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 у Лізі 1, 53-річний француз Хайс претендував на звання найкращого тренера. У підсумку, нагорода дісталася керманичу сенсаційного Бреста Еріку Руа.