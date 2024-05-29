Франція

Італійський спеціаліст залишив "орлят", приєднавшись до Аякса.

Головний тренер Ланса Франк Хайс близький до призначення новим керманичем Ніцци, передає видання The Athletic.

"Орлята" шукають нового головного тренера після оголошення про відхід Франческо Фаріолі, який з 11 червня керуватиме Аяксом. Під керівництвом 35-річного італійця Ніцца дісталася чвертьфіналу Кубка Франції, де поступилася ПСЖ, і посіла п'яту сходинку турнірної таблиці Ліги 1.

Хайс, близький до призначення на посаду керманича "орлят", з лютого 2020 року очолює Ланс. Із ним команда пройшла шлях від Ліги 2 до Ліги чемпіонів. Протягом кампанії, що минула, "криваво-золоті" вилетіли з 1/32 фіналу Кубка Франції, 1/16 фіналу Ліги Європи та посіли сьому сходинку турнірної таблиці Ліги 1.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2023/24 у Лізі 1, 53-річний француз Хайс претендував на звання найкращого тренера. У підсумку, нагорода дісталася керманичу сенсаційного Бреста Еріку Руа.