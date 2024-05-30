Франція

Коментар президента щодо відходу форварда з ПСЖ.

Президент ПСЖ Нассер Ель-Хелаїфі висловив думку стосовно відходу з команди Кіліана Мбаппе.

"Я бажаю йому всього найкращого. Протягом семи років він робив для нас неймовірні речі", — цитує Нассера ресурс CNN.

"Йому було 18 років, коли він приїхав. Тепер він великий хлопчик і найкращий гравець у світі.

Я пишаюся тим, що він зробив для клубу. Ніколи не знаєш наперед — можливо, колись він повернеться до Франції. Я знаю його амбіції, він хотів змінитися, перейти в іншу лігу за новим досвідом, і в нього є таке право".

Цього сезону 25-річний гравець провів 48 матчів в усіх можливих турнірах, забив 44 голи та віддав 10 асистів.