Головний тренер олімпійської збірної Франції Т’єррі Анрі прокоментував попередню заявку на Олімпіаду.

"У списку буде ще один гравець віком від 23 років. Усього їх буде троє, більше я не можу нічого сказати. Складність у тому, що потрібно запитувати клуби, які мають право не відпускати гравців.

Ми не підводимо межу, надія є. Ми не знаємо, що станеться, але я маю дати відносно реальний список і не робити того, чого немає в реальності. Список може змінюватись, але його необхідно оголосити, щоб гравці могли підготуватися.

Двері ні для кого не зачинені. Обговорень не буває – ти приходиш, питаєш, і йдеш, якщо тобі кажуть "ні". Я не отримував стільки відмов із часів, коли навчався у коледжі", – сказав Анрі.

На Олімпіаді Франція гратиме в групі A проти США, Гвінеї та Нової Зеландії.