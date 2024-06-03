Франція

Кіліан Мбаппе та Антуан Грізманн не потрапили до заявки.

Головний тренер олімпійської збірної Франції Т’єррі Анрі прокоментував попередню заявку на Олімпіаду.

"У списку буде ще один гравець віком від 23 років. Усього їх буде троє, більше я не можу нічого сказати. Складність у тому, що потрібно запитувати клуби, які мають право не відпускати гравців.

Ми не підводимо межу, надія є. Ми не знаємо, що станеться, але я маю дати відносно реальний список і не робити того, чого немає в реальності. Список може змінюватись, але його необхідно оголосити, щоб гравці могли підготуватися.

Двері ні для кого не зачинені. Обговорень не буває – ти приходиш, питаєш, і йдеш, якщо тобі кажуть "ні". Я не отримував стільки відмов із часів, коли навчався у коледжі", – сказав Анрі.

На Олімпіаді Франція гратиме в групі A проти США, Гвінеї та Нової Зеландії.