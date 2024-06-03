Кіліан Мбаппе та Антуан Грізманн не потрапили до заявки.
АНРІ, GETTY IMAGES
03 червня 2024, 13:52
Головний тренер олімпійської збірної Франції Т’єррі Анрі прокоментував попередню заявку на Олімпіаду.
"У списку буде ще один гравець віком від 23 років. Усього їх буде троє, більше я не можу нічого сказати. Складність у тому, що потрібно запитувати клуби, які мають право не відпускати гравців.
Ми не підводимо межу, надія є. Ми не знаємо, що станеться, але я маю дати відносно реальний список і не робити того, чого немає в реальності. Список може змінюватись, але його необхідно оголосити, щоб гравці могли підготуватися.
Двері ні для кого не зачинені. Обговорень не буває – ти приходиш, питаєш, і йдеш, якщо тобі кажуть "ні". Я не отримував стільки відмов із часів, коли навчався у коледжі", – сказав Анрі.
На Олімпіаді Франція гратиме в групі A проти США, Гвінеї та Нової Зеландії.