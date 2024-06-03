Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ЕНЦО МАРЕСКА ЗНАХОДИТЬСЯ ЗА КРОК ВІД ПРИЗНАЧЕННЯ НОВИМ ГОЛОВНИМ ТРЕНЕРОМ ЧЕЛСІ.

💭Саме так!

📰 НАПАДНИК АНТОНІ МАРСЬЯЛЬ ПОВІДОМИВ, ЩО ЗАЛИШАЄ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

💭Наступну реакцію серед фанатів МЮ також можна зрозуміти:

📰 БАРСЕЛОНА ТА ЙОСУА КІММІХ НЕ ЗІЙШЛИСЬ У ПИТАННІ ФІНАНСОВИХ ВИМОГ ГРАВЦЯ.

📰  БЕЗ КУРТУА. ЗБІРНА БЕЛЬГІЇ ОГОЛОСИЛА СКЛАД НА ЄВРО-2024.

💭Здається, навпаки — він вже все вирішив.

📰 АТЛЕТІКО ГОТОВИЙ ЗАПЛАТИТИ ЗА ДОВБИКА БЛИЗЬКО 30 МЛН ЄВРО, — ПОВІДОМЛЯЄ ВИДАННЯ RELEVO.

👀👀👀

📰 КІЛІАН МБАППЕ ЗРОБИВ ЗАЯВУ ЩОДО МОЖЛИВИХ ВИСТУПІВ У СЕРІЇ А В МАЙБУТНЬОМУ: "ЯКЩО ОДНОГО ДНЯ Я ПОЇДУ ДО ІТАЛІЇ, ТО ГРАТИМУ ЗА МІЛАН".

💭Football.ua може підтвердити цю інформацію.

📰 КАРЛО АНЧЕЛОТТІ ЗАЯВИВ, ЩО РЕАЛ МАДРИД БУДЕ ЙОГО ОСТАННІМ КЛУБОМ У ТРЕНЕРСЬКІЙ КАР'ЄРІ: "Я ЗАВЕРШУ КАР'ЄРУ В РЕАЛІ, АЛЕ СПОЧАТКУ ХОЧУ ВИГРАТИ ЩЕ ОДНУ ЛІГУ ЧЕМПІОНІВ".

📰 ОФІЦІЙНО: ГАНСІ ФЛІК — НОВИЙ ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР БАРСЕЛОНИ.

💭А що з цих двох варіантів буде насправді — побачимо.

📰 ОФІЦІЙНО: ВЕНСАН КОМПАНІ — НОВИЙ ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР БАВАРІЇ.

💭А Ви, пане, вмієте прорахувати на кілька кроків уперед...

📰 КІЛІАН МБАППЕ НЕ ОТРИМАВ ЗАРПЛАТНЮ ЗА КВІТЕНЬ І БОНУС ЗА ЛОЯЛЬНІСТЬ ВІД ПСЖ.

💭Лише експертною порадою в коментарях🤷‍♂️

📰 ВЕНСАН КОМПАНІ ВИСЛОВИВСЯ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ НОВИМ КЕРМАНИЧЕМ БАВАРІЇ: "БУДУЧИ ТРЕНЕРОМ, ВИ ПОВИННІ ВІДСТОЮВАТИ ПРИНЦИПИ, ЯКІ РОБЛЯТЬ ВАС ОСОБИСТІСТЮ".

📰 ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО МОЖЕ СТАТИ ПЕРШИМ ТРАНСФЕРОМ КОМПАНІ У БАВАРІЇ, — ПОВІДОМЛЯЄ MIRROR.

💭Такі трансфери ми тільки підтримуємо!

📰 КЕРМАНИЧ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЕРІК ТЕН ГАГ ВИСЛОВИВСЯ ПРО ВИТРАЧЕНІ НА ТРАНСФЕРИ 400 МЛН ФУНТІВ: "Я НЕ ВИНЕН".

📰 ШАХТАР УНИКНУВ КВАЛІФІКАЦІЇ ТА НАПРЯМУ ПОТРАПИВ ДО ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ ЗА РАХУНОК ПЕРЕМОГИ РЕАЛА МАДРИД У ФІНАЛІ НАД БОРУССІЄЮ ДОРТМУНД.

💭Danke, Legende!