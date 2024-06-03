Україна

Синьо-жовті завершують підготовку до свого першого червневого поєдинку — проти збірної Німеччини. Напередодні товариської гри в Нюрнберзі Руслан Маліновський оцінив силу суперника.

Півзахисник національної збірної України Руслан Маліновський поділився очікуваннями від товариського матчу з командою Німеччини.

"Враження від фіналу Ліги чемпіонів тільки позитивні, класний матч у виконанні обох опонентів. Як то кажуть, грають дві команди, а перемагає Мадрид. Вітаємо Андрія Луніна із цією звитягою!

Як Реалу вдається перемагати? Є такі команди, наприклад, Ювентус в Італії, які, хай би як грали, завжди беруть трофей. Звичайно, це високі індивідуальні якості футболістів світового рівня. Там грають найкращі. Дуже важко протистояти такій команді. Боруссія мала багато шансів у першому таймі. Вони дуже класно грали, але це футбол. Дуже шкода, звичайно.

Так, збірна Німеччини гратиме без фіналістів Ліги чемпіонів. Але ті хлопці, які вийдуть, захочуть показати, що вони повинні виступати на Євро. Усі футболісти, які потрапляють до збірної Німеччини, дуже високого рівня. Ми знаємо всю силу цієї команди, буде цікавий матч, потрібно буде попрацювати.

Зараз у німців інший тренер, тому гра відрізнятиметься від тієї, що була минулого року. Німеччина підтримує Україну, тому для вболівальників це буде чудовий матч. Ми ж постараємося показати свій найкращий футбол.

Якщо порівнювати збірну України з тією командою, яка доходила до чвертьфіналу Євро-2020, то багато хлопців залишилося. Звичайно, є декілька нових гравців, які підсилюють збірну. Але порівнювати важко, побачимо за результатами виступу.

Поєдинок із Німеччиною — один із трьох підготовчих. Ми намагатимемося зіграти в наш найкращий футбол. Помилки з попередніх ігор потрібно прибрати, а те, що нам не вдавалося в атаці, — покращити. Ми маємо показати гарний футбол для наших уболівальників і нашої країни", — сказав Руслан Маліновський.

Товариський матч між Україною та Німеччиною відбудеться 3 червня о 21:45 за київським часом.

Раніше стала відома заявка збірної України.