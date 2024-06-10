Франція

В команді наставник замінить Франка Еса.

Пресслужба Ланса повідомила про призначення Вілла Стілла на посаду головного тренера команди.

Контракт між сторонами укладено на три роки.

"Захоплений футболом з юних років, цей молодий тактик пройшов кілька етапів, перш ніж проявити себе. Уже всього за кілька місяців роботи він зарекомендував себе як один із найперспективніших тренерів Ліги 1. Раді вітати Вільяма", — йдеться в повідомленні.

Вілл працював у Реймсі з 2021 до 2024 року з невеликою перервою на Стандард Льєж.

У чемпіонаті Франції Ланс посів 7 місце в таблиці.