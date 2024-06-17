Франція

Італієць близький до Марселю.

Колишній тренер Брайтона Роберто Де Дзербі стане новим головним тренером Марселя, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, угоду між італійським фахівцем та французьким клубом укладено. Контрант розрахований до 2027 року.

Зазначається, що президент Марселя Пабло Лонгорія мріяв отримати Де Дзербі останні 3 роки.

Призначення італійця на посаду головного тренера Марселя повинно відбутися найближчим часом.

Минулого сезону Брайтон під керівництвом Де Дзербі посів 11-е місце в АПЛ.