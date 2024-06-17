Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова суперника нашої збірної перед важливим матчем.

Напередодні сьогоднішнього матчу Євро-2024 Румунія — Україна, який відбудеться в Мюнхені на "Арена Мюнхен" і розпочнеться о 16:00 за київським часом, головний тренер нашого суперника Едвард Йорденеску поспілкувався з представниками ЗМІ.

"Ми поважаємо збірну України. Її тренер домігся неймовірних результатів, але коли настає початок матчу, багато що із цих речей уже не має значення. Наша нервозність є частиною того, що відбувається на цьому турнірі. Ми повинні перетворити це на позитивну енергію. Ми маємо бути розумними й не маємо відчувати страх.

Ми готові до будь-яких сценаріїв. Ми хочемо знаходити рішення, водночас залишаючись вірними своїй ідентичності. Ми повинні бути кращими в певні моменти, інакше буде дуже важко. В України багато чудових гравців", — цитує Йорденеску сайт УЄФА.

За матчем збірних Румунії та України можна слідкувати на Football.ua.