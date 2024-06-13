Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Football.ua представляє текстову трансляцію матчу першого туру Євро-2024, який пройде 17 червня та розпочнеться о 16:00.

У понеділок, 17 червня, збірна України проведе перший матч на Євро-2024 проти Румунії.

Поєдинок відбудеться в Мюнхені на Альянц Арені. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 16:00 за київським часом.

Дивитися онлайн-трансляцію матчу Румунія — Україна

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція поєдинку з 16:00 за Києвом. Трансляція відбуватиметься безплатно і будь-хто охочий може приєднатися.

У прямому ефірі поєдинок Румунія — Україна покажуть регіональні канали "Суспільного" ("Суспільне: Київ", "Суспільне: Львів", "Суспільне: Одеса" тощо) та медіасервіс MEGOGO.

Польща та Україна між собою грали п'ять разів: три перемоги в українців, дві — у румунів.

Нагадаємо, на Євро-2024 збірна України зіграє в групі Е. Крім Румунії, суперниками синьо-жовтих є Словаччина та Бельгія.