Франція

Майбутнє нападника в Манчестері все ще під питанням.

Правий вінгер Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд, орендований Хетафе до кінця червня, опинився в сфері інтересів Марселя, передає видання The Athletic.

Переговори між клубами Ліги 1 та АПЛ перебувають на ранній стадії. "Олімпійці" вже провели позитивний діалог із 22-річним англійцем.

Раніше повідомлялося, що Грінвудом дуже цікавився Лаціо. Ювентус, Наполі, німецькі, іспанські та португальські команди також стежать за ситуацією.

Контракт Мейсона з Манчестер Юнайтед розраховано до кінця червня 2025 року. Портал transfermarkt оцінює гравця в 25 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 Грінвуд узяв участь у 36 матчах у всіх турнірах, відзначившись 10 голами і 6 асистами. Іспанський клуб теж був зацікавлений у продовженні співпраці з нападником.