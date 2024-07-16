Авторитетне видання склало символічну збірну Копа Америка.
Мессі, GETTYIMAGES
16 липня 2024, 07:20
WhoScored представило символічну збірну Копа Америка, на якій перемогу здобула Аргентина. До складу потрапили футболісти із найвищим середнім балом на відповідній позиції.
Країна-переможниця представлена трьома гравцями, серед яких і капітан Ліонель Мессі.
Збірна Копа Америка:
Воротар: Рафаель Ромо (Венесуела, середня оцінка — 7,6);
Захист: Даніель Муньос (Колумбія, 7,22), Крістіан Ромеро (Аргентина, 7,46), Рональд Араухо (Уругвай, 7,38), П'єро Інкапіе (Еквадор, 7,15);
Півзахист: Хамес Родрігес (Колумбія, 7,93), Федеріко Вальверде (Уругвай, 7,45), Мойсес Кайседо (Еквадор, 7,57), Алексіс Мак Аллістер (Аргентина, 7,27);
Напад: Ліонель Мессі (Аргентина, 7,42), Хосе Саломон Рондон (Венесуела, 7,91).
Нагадаємо, що найкращим гравцем турніру було визнано півзахисника Колумбії Хамеса Родрігеса.