WhoScored представило символічну збірну Копа Америка, на якій перемогу здобула Аргентина. До складу потрапили футболісти із найвищим середнім балом на відповідній позиції.

Країна-переможниця представлена трьома гравцями, серед яких і капітан Ліонель Мессі. 

Збірна Копа Америка:

Воротар: Рафаель Ромо (Венесуела, середня оцінка — 7,6);

Захист: Даніель Муньос (Колумбія, 7,22), Крістіан Ромеро (Аргентина, 7,46), Рональд Араухо (Уругвай, 7,38), П'єро Інкапіе (Еквадор, 7,15);

Півзахист: Хамес Родрігес (Колумбія, 7,93), Федеріко Вальверде (Уругвай, 7,45), Мойсес Кайседо (Еквадор, 7,57), Алексіс Мак Аллістер (Аргентина, 7,27);

Напад: Ліонель Мессі (Аргентина, 7,42), Хосе Саломон Рондон (Венесуела, 7,91).

Нагадаємо, що найкращим гравцем турніру було визнано півзахисника Колумбії Хамеса Родрігеса.