Франція

Професійна ліга Франції опинилася на боці футболіста, який вже виступає в Іспанії.

Юридичний комітет Професійної футбольної ліги Франції став на бік нападаючого мадридського Реала Кіліана Мбаппе у його фінансовій суперечці проти колишнього клубу ПСЖ. Про це повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, LFP зобов'язала паризький гранд виплатити 25-річному французу 55 мільйонів євро у якості заборгованості по зарплаті.

Також зазначається, що паризький клуб має виплатити Мбаппе цю суму протягом восьми днів.

Раніше Мбаппе вимагав від ПСЖ виплатити йому заробітну плату та бонуси за три останні місяці контракту, який був розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Мбаппе повноцінно виступав у складі ПСЖ з 2018 року, після чого минулого літа залишив клуб у статусі вільного агента та підписав контракт з Реалом.