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У розширеному турнірі візьмуть участь 32 команди.

Інтер Маямі може здобути шанс зіграти на клубному чемпіонаті світу-2025. Про це повідомляє Give Me Sport.

За інформацією джерела, клуб Девіда Бекхема може отримати запрошення на турнір як представник країни-господарки турніру.

Вибір припав на Інтер Маямі після того, як команда, в якій виступають Сергій Кривцов, Ліонель Мессі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Хорді Альба, стала переможцем регулярного чемпіонату МЛС.

Також наголошується, що ФІФА може підтвердити запрошення для Інтера до кінця жовтня.

Нагадаємо, розширений клубний ЧС-2025 із 32 командами пройде в США влітку 2025 року.

Раніше була інформація, що ФІФА розглядає можливість нового трансферного вікна.