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Александер Чеферін висловився на тему важкого календаря.

Президент УЄФА Александер Чеферін жорстко прокоментував тему насиченого календаря для футболістів.

"Ми повинні визнати, що календар матчів досяг своєї межі. Межі досягнуті. Водночас його вплив дуже різний серед клубів та гравців. Деякі перевантажені, але інші мають резерви. Я тримаюсь того, що сказав два місяці тому: немає місця для додаткових матчів.

Але я мушу додати, а хто скаржиться? Ті, хто має найвищі зарплати, і ті команди, у яких у складі 25 гравців топ рівня. Ті, у кого зарплати нижчі та 11 основних гравців, не скаржаться. Вони люблять грати", — наводить слова Чеферіна Football Talk з посиланням на BBC.

Додамо, що тема завантаженого календаря знову стала актуальною після останньої низки травм у європейських клубах.