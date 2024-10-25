Франція

Великі гроші на кону.

Сьогодні, 25-го жовтня, апеляційний комітет Професійної футбольної ліги Франції (LFP) ухвалить рішення, що зобов'язує ПСЖ виплатити колишньому нападнику клубу Кіліану Мбаппе заборгованість у розмірі 55 млн. євро. Про це повідомляє французьке видання L'Équipe.

За інформацією джерела, після того як буде винесено рішення на користь футболіста, парижани отримають право звернутися до вищого апеляційного комітету, який перебуває під егідою Федерації футболу Франції.

Сума, яку ПСЖ винен нападнику, включає в себе невиплачену зарплату та бонуси.