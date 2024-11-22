Франція

Нова угода з марокканцем розрахована до літа 2029 року.

Правий захисник ПСЖ Ашраф Хакімі домовився із паризьким клубом про новий контракт. Про це повідомляє журналіст RMC Sport Фабріс Гокінс.

За інформацією джерела, незабаром має відбутися офіційне оголошення про продовження контракту з 26-річним марокканцем, який буде розрахований до літа 2029 року, тоді як попередня угода діяла до літа 2026 року.

Нагадаємо, Хакімі перейшов до ПСЖ влітку 2021 з Інтера. За цей період він провів 133 матчі, в яких відзначився 16 голами та 22 результативними передачами.

Нинішнього сезону Ашраф відіграв 13 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.