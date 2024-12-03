Франція

Контракт футболіста розрахований до літа 2026 року.

Півзахисник Ліона Раян Шеркі може продовжити свою кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного француза зацікавлений Вест Гем, який позначив його однією з головних трансферних цілей.

Також наголошується, що керівництво "молотобійців" слідкує за гравцем із грудня минулого року.

Діючий контракт Шеркі з Ліоном розрахований до літа 2026 року.

Нинішнього сезону Шеркі провів 14 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав три асисти.