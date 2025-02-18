Франція

Перший судовий розгляд справи призначений на 26 травня, проте остаточне рішення може затягнутися на кілька місяців.

Вища апеляційна комісія Федерації футболу Франції (FFF) визнала неприйнятною апеляцію нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе щодо виплати йому 55 мільйонів євро заборгованості зарплати та бонусів від його колишнього клубу Парі Сен-Жермен.

Як повідомляє Le Parisien із посиланням на AFP, рішення підтвердило вердикт дисциплінарного комітету Професійної футбольної ліги Франції від 11 грудня, який також відхилив вимоги зіркового футболіста.

Суть конфлікту полягає в угоді, укладеній у серпні 2023 року між Мбаппе та керівництвом ПСЖ, згідно з якою Кіліан мав відмовитися від 55 мільйонів євро бонусів, якщо покине клуб вільним агентом. Пізніше Мбаппе був відсторонений від команди через відмову продовжити контракт, що позбавило клуб можливості отримати компенсацію за його трансфер.

Табір Мбаппе та його адвокати оскаржують чинність цієї домовленості, посилаючись на "таємну угоду", та вимагає виплати заборгованість в повному обсязі. Перший судовий розгляд справи призначений на 26 травня, проте остаточне рішення може затягнутися на кілька місяців.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе вимагає виплати 55 мільйонів євро, що включає останню третину підписного бонусу (36 мільйонів євро брутто), який гравець мав отримати в лютому 2024 року, зарплату за останні три місяці, передбачену його контрактом (квітень, травень і червень 2024 року), а також бонус лояльності протягом цих трьох місяців.