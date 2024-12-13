Франція

Паризький клуб заборгував французу 55 мільйонів євро.

Дисциплінарний комітет Професійної футбольної ліги Франції LFP відхилив звернення колишнього нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе щодо заборгованості парижан перед ним на суму 55 мільйонів євро. Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, звернення 25-річного француза було відхилено через те, що раніше ПСЖ подав до суду на LFP, який зобов'язав клуб виплатити Мбаппе заборгованість по зарплаті та бонусам.

Комітет вважав, що у цьому контексті звернення форварда є недоречним.

При цьому представник ПСЖ заявив, що у випадку, якщо Кіліан продовжить не дотримуватись своїх зобов'язань і буде вести суперечку подібним чином, парижани будуть готові відстояти свою позицію в суді.

Нагадаємо, Мбаппе залишив ПСЖ минулого літа на правах вільного агента, перейшовши до мадридського Реалу.