Футболіст може перейти до топклубу.
Мейсон Грінвуд, Getty Images
21 лютого 2025, 13:58
Нападник Марселя Мейсон Грінвуд може змінити клубну прописку, повідомляє Give me Sport.
За даними джерела, на Грінвуда претендує Баварія та Барселона. Також в боротьбі за англійця включився ПСЖ. Відзначається, що в разі трансферу МЮ, колишній клуб Мейсона, отримає 50 відсотків від суми продажу.
Грінвуд відіграв у цьому сезоні 24 матчі у всіх турнірах, відзначаючись 15 голами і трьома асистами.
Нагадаємо, Грінвуд визнаний найкращим гравцем Ліги 1 у грудні.