Франція

Футболіст може перейти до топклубу.

Нападник Марселя Мейсон Грінвуд може змінити клубну прописку, повідомляє Give me Sport.

За даними джерела, на Грінвуда претендує Баварія та Барселона. Також в боротьбі за англійця включився ПСЖ. Відзначається, що в разі трансферу МЮ, колишній клуб Мейсона, отримає 50 відсотків від суми продажу.

Грінвуд відіграв у цьому сезоні 24 матчі у всіх турнірах, відзначаючись 15 голами і трьома асистами.

Нагадаємо, Грінвуд визнаний найкращим гравцем Ліги 1 у грудні.