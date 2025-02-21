Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 20 лютого 2025 року.

Аякс у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи насилу пройшов бельгійський Юніон, забивши "переможний гол" у додатковому часі. Матч закінчився з рахунком 2:1 на користь Юніона.

Основний час матчу закінчився з рахунком 2:0 на користь бельгійської команди, де авторами голів стали Макаллістер та Еманнуель, який забив із пенальті. При цьому нідерландці з 25 хвилини грали в меншості після вилучення Классена.

Матч перейшов в овертайми, де нідерландська команда змогла забити гол силами Тейлора, завдяки чому Аякс пройшов до 1/8 фіналу турніру.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аякс — Юніон у рамках 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Аякс — Юніон 1:2 (після додаткового часу) (перший матч 2:0)

Голи: Тейлор, 93 (пен) — Макаллістер, 16, Еммануель, 28 (пен).

Аякс: Пасвер — Хато, Ругані (Каплан, 46), Шутало, Роза (Годтс, 61) — Фітц-Джим, Классен, Мокіо (Гендерсон, 91) — Едвардсен (Траоре, 46), Расмуссен (Тейлор, 41), Бергейс (Гоєї, 46).

Юніон: Моріс — Мачіда, Берджесс (Сайкс, 106), Макаллістер, Халайлі (Фусейні, 94) — Расмуссен (Ван Де Перре, 94), Буфаль (Аіт-Ель-Хадж, 61), Садікі (Лейсен, 106) — Ньянг, Іванович, Еммануель (Родрігес, 73).

Попередження: Роза, Гоєї, Каплан, Гендерсон, Тейлор, Хато — Буфаль, Садікі, Халайлі, Макаллістер, Берджесс, Ван Де Перре.

Вилучення: Классен, 25.