Англія

Аргентинець пояснив, як вдалось перемогти Ньюкасл.

Півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер висловився після матчу проти Ньюкасла (2:0) в АПЛ. Нагадаємо, аргентинець відзначився голом в цьому поєдинку.

"Це був хороший гол, я його ще не переглядав, але найголовніше, що ми перемогли. Можливо, це була гра, що відрізняється від тієї, яку ми очікували, оскільки Ньюкасл не пресингував, як зазвичай. Команда відреагувала дуже добре і зіграла в ту гру, в яку ми повинні були грати.

Це було дійсно добре. Ми любимо грати у футбол. Найголовніше, що ми набрали сім очок в останніх трьох іграх — це дійсно добре.

Усі бачать, що ми почуваємося сильними на "Енфілді", тому що вболівальники з нами, і ми це справді відчуваємо. Це дуже приємно. Ми хочемо бути сильнішими тут і знаємо, що в нас є їхня підтримка", — сказав Мак Аллістер.

Звіт про матч Ліверпуль — Ньюкасл читайте на Football.ua.