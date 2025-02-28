Мілан в перенесеному матчі дев'ятого туру Серії поступився Болоньї — 1:2. 

Гості забили першими, але пропустили два голи і втратили шанс зачепитися за очки на Стадіо Ренато Далл'Ара.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Монца у рамках 26 туру Серії А-2024/25:

Болонья - Мілан 2:1
Голи: Кастро, 48, Ндоє, 82 -  Леау, 43

Болонья: Скорупські — Де Сільвестрі (Калабрія, 85), Беукема, Казале, Міранда — Фройлер, Фергюсон (Побега, 72) — Домінгес (Даллінга, 80), Фаббіан (Одгор, 73), Ндоє — Кастро (Камб'ягі, 80)

Мілан: Меньян — Хіменес (Абрагам, 84) (Йович, 77), Тіав, Павлович, Ернандес — Муса, Фофана — Феліш (Пулішич, 61), Рейндерс, Леау — Хіменес (Абрагам, 84) (Йович, 77)

Попередження: Казале — Ернандес, Тіав.