Україна

Футболіст розповів про процес адаптації в Україні.

Гіоргі Майсурадзе висловив думку стосовно переходу у Полісся.

"Коли я сюди перейшов, спершу мені було дуже тяжко, тому що мені потрібен був час на адаптацію. Зараз я почуваюся щасливим. Це ж був мій перший трансфер: нова країна, все нове, тому спочатку було трохи важко.

Зараз я почуваюся комфортно, а тому і футбольні справи йдуть добре. Суперника ми добре знаємо. Так, тренер працював у Поліссі, але в нас є свої цілі, досягаючи яких ми будемо йти до перемоги”, – сказав футболіст.

До складу Полісся Гіоргі доєднався за 400 тисяч євро з Динамо Тбілісі.