Франція

Француз досі без клубу.

Президент Олімпік Марсель Пабло Лонгорія прокоментував чутки щодо підписання контракту з зірковим французьким півзахисником Полем Погба. Його слова наводить Cadena Ser.

"У нас дійсно були розмови щодо підписання угоди з Погба, така можливість дійсно з’явилася, оскільки футболіст вийшов на ринок вільних агентів.

Ми вирішили не пропонувати контракт в цьому сезоні, тому що на нашу думку, його відновлення могло б порушити баланс в команді. До того ж це підняло б рівень очікувань. Ми дійшли висновку, що це б мало погані наслідки для команди", – сказав Лонгорія.