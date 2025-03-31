Франція

Досвідчений гравець розкритикував одноклубників.

Півзахисник Марселя Адрієн Рабьо обрушився з критикою на гравців провансальського клубу після поразки від Реймса (1:3).

"Боляче демонструвати такий настрій. У нас є цілі, і цього недостатньо. Мені здається, що я дивлюсь на гравців, які не хочуть потрапити до Ліги чемпіонів, які не хочуть боротися, щоб пережити це.

Ліга чемпіонів – це велика справа. Є гравці, які ніколи не грали в ній, і, можливо, ніколи не гратимуть. Я не розумію, чому ми не відчуваємо голоду на полі від думки про те, щоб зіграти в цьому турнірі наступного року. Нам потрібно мати іншу ментальність. За нами йдуть команди, які мають бажання.

Я прийшов сюди, щоб грати в Лізі чемпіонів. Якщо інші не хочуть, нехай скажуть це перед матчами і дозволять грати іншим", – сказав Рабьо.