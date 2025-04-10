Іспанія

Українець вже тренується.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін продовжує працювати за індивідуальною відновлювальною програмою після отриманої травми. Про це повідомила пресслужба клубу.

10 квітня Реал розпочав підготовку до виїзного матчу 31-го туру Ла Ліги проти Алавеса, який відбудеться в неділю, 13 квітня. Підопічні Карло Анчелотті провели тренування на клубній базі, однак Лунін поки не приєднався до загальної групи.

Раніше повідомлялося, що голкіпер отримав розрив камбаловидного м'яза, через що ризикує пропустити до чотирьох тижнів. Очікується, що він продовжить свою реабілітацію і може повернутися до тренувань вже в найближчі тижні.

Раніше повідомлялось, що Лунін може перейти в Мілан.