Франція

Дев'ять місяців без футболу.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека висловився щодо своєї тривалої дискваліфікації за "напад" на рефері Бенуа Мійо під час матчу Ліги 1 Брест — Ліон. Його слова наводить The Guardian.

"Неймовірно. Звичайно, те, що я зробив, було неправильно, і я повинен за це заплатити. Але я тільки кричав на суддю. Я не контактував із ним і не вчиняв жодного насильства.

Вони хочуть зробити з мене приклад для французького футболу, я думаю, що я плачу не за те, що я зробив, а за те, в якому моменті ми перебуваємо. Але я не повинен бути прикладом, я повинен просто заплатити за те, що я зробив.

Це несправедливо, але ми боремося проти цього рішення, і я вірю, що все може змінитися. Важко зрозуміти, коли ми бачимо так багато подібних ситуацій в усіх країнах, і ніхто не отримав такого покарання, як я", — заявив Фонсека.

Зазначимо, що апеляцію Фонсеки буде розглянуто в травні.