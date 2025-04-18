Ліга Європи

Космічний камбек від МЮ.

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека висловився після програшу у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи від Манчестер Юнайтед (4:5). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Важко пояснити, що сталося. Все складалося на нашу користь. Ми вели 4:2, маючи на одного гравця менше. Але ми занадто бурхливо святкували за рахунку 4:2, а матч на цьому не закінчився.

Ми занадто рано повірили у свою перемогу. Нам слід було думати про гру. Тут нам не вистачило досвіду. Після забитого пенальті футболісти Манчестер Юнайтед стали чинити на нас великий тиск і весь час завантажували м'яч у наш карний майданчик. Ми не витримали цієї напруги і програли", — заявив Фонсека.

Зазначимо, що визначилися півфінальні пари Ліги Європи-2024/25.