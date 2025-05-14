Франція

Керівництво вивчає способи повернення інтриги в чемпіонську боротьбу.

У вищому дивізіоні чемпіонату Франції — Лізі 1, може з'явитися плей-оф для боротьби за чемпіонство. Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, керівництво чемпіонату планує реформи з метою підвищення інтриги та оглядовості, тому що в останні роки Ліга 1 втратила свою комерційну привабливість.

Однією з можливих реформ може стати запровадження додаткового міні-турніру між чотирма найсильнішими командами Ліги 1 за підсумками основної частини сезону, в якому визначатиметься чемпіон країни.

Зазначається, що міні-турнір із чотирьох команд складатиметься з двох півфіналів та фіналу.

Очікується, що не всі клуби позитивно віднесуться до цієї ідеї, оскільки деякі команди можуть виступити проти нововведення через можливе посилення календаря та збільшення числа матчів.

Також Франція розглядає повернення Кубка ліги, в якому візьмуть участь усі клуби, окрім тих, хто представляє країну у єврокубках.

Раніше стала відома символічна збірна французької Ліги 1 за підсумками сезону-2024/25.