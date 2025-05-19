Франція

Молодий талант французького футболу готовий до нового етапу в кар’єрі.

Раян Шеркі, 21-річний вінгер і вихованець Ліона, покине клуб після завершення нинішнього сезону. Про це повідомив Фабріціо Романо. Хоч контракт гравця розрахований до літа 2026 року, футболіст вирішив зробити крок уперед і шукати нові виклики.

У поточному сезоні Шеркі провів 44 матчі у всіх турнірах за Ліон, забив 12 голів і віддав 20 результативних передач. Виступаючи за молодіжну збірну Франції (U-21), він також має 13 голів у 23 іграх.

Трансферна вартість гравця оцінюється приблизно у 35 мільйонів євро. Наразі невідомо, в якому клубі він продовжить кар’єру.

Цього сезону Ліон втратить ще одну зірку — форварда Александера Ляказетта, який піде з клубу як вільний агент.