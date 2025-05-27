Франція

Французький клуб покарано за борг у 2000 євро — самі стверджують, що вже все сплатили.

ФІФА застосувала дисциплінарні санкції проти Ліона, заборонивши клубу реєструвати нових гравців протягом трьох трансферних вікон — аж до літа 2026 року. Причиною стала заборгованість у розмірі всього 2000 євро через невиплачену трансферну комісію.

Попри те, що керівництво Ліона заявляє про повне врегулювання ситуації та виплату боргу, міжнародна футбольна інституція поки що не змінила своє рішення. У клубі очікують на можливий перегляд санкцій.

У сезоні-2024/25 Ліон посів шосте місце в Лізі 1, виборовши шанс на участь у єврокубках, а саме у Лізі Європи.

Раніше Ліон повідомив бажаючих про цінник на Шеркі.