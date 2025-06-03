Франція

Контракт 46-річного спеціаліста розрахований до 2028 року.

Ланс на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став П'єр Саж.

Угода з 46-річним французом розрахована до літа 2028 року.

На своєму новому місці Саж змінив Вілла Стілла, який перебрався до Саутгемптона.

Раніше Саж очолював Ліон, а також працював асистентом у низці інших клубів, і навіть був скаутом.

За підсумками сезону Ланс набрав 52 очки та займає восьме місце у турнірній таблиці Ліги 1.