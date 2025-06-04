Франція

У послугах італійця зацікавлені два топ-клуби Серії А.

Агент Енцо Райола, який представляє інтереси воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми, висловився про майбутнє 26-річного італійця у французькому клубі.

"Нам потрібно знову поговорити з ПСЖ, а потім подивимося. У нього є кілька пропозицій. Інтер та Наполі цікавляться ним, але більше нічого немає", — наводить слова Райоли інсайдер Ніколо Скіра.

Нагадаємо, Доннарумма виступає за ПСЖ з літа 2021 року. Його контракт розрахований до літа 2026 року.

Минулого сезону Доннарумма провів 40 матчів, з яких 12 на нуль при 39 пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зробив офіційну пропозицію щодо Забарного.