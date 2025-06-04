У послугах італійця зацікавлені два топ-клуби Серії А.
Джанлуїджі Доннарумма, Getty Images
04 червня 2025, 16:41
Агент Енцо Райола, який представляє інтереси воротаря ПСЖ Джанлуїджі Доннарумми, висловився про майбутнє 26-річного італійця у французькому клубі.
"Нам потрібно знову поговорити з ПСЖ, а потім подивимося. У нього є кілька пропозицій. Інтер та Наполі цікавляться ним, але більше нічого немає", — наводить слова Райоли інсайдер Ніколо Скіра.
Нагадаємо, Доннарумма виступає за ПСЖ з літа 2021 року. Його контракт розрахований до літа 2026 року.
Минулого сезону Доннарумма провів 40 матчів, з яких 12 на нуль при 39 пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що ПСЖ зробив офіційну пропозицію щодо Забарного.