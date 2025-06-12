Франція

Французького наставника розглядають як потенційного головного тренера збірної Саудівської Аравії після завершення його контракту з національною командою Франції.

Наставник національної збірної Франції Дідьє Дешам може продовжити тренерську кар’єру на Близькому Сході. За інформацією Sky Sports, після чемпіонату світу 2026 року він є одним із пріоритетних кандидатів на пост головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Контракт Дешама з французькою федерацією діє до завершення мундіалю 2026 року, після чого він, як заявляв раніше, має намір завершити свою роботу на чолі національної команди. Саудівські футбольні функціонери не втратили часу і вже вступили в контакт із представниками тренера через Інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF), який активно інвестує в розвиток спорту в регіоні.

Повідомляється, що французький фахівець з повагою поставився до пропозиції, але наразі не готовий до переговорів — його увага повністю прикута до підготовки збірної Франції до найближчих великих турнірів.

Дешам очолює французів із 2012 року. Його головним досягненням стало золото чемпіонату світу 2018 року в Росії, а також фінали Євро-2016 і ЧС-2022.