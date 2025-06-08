Ліга націй

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Німеччиною.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував перемогу своєї команди у матчі за третє місце у Лізі націй проти Німеччини (2:0).

"Коли я створюю команду, я прагну до того, щоб вона була максимально небезпечною для суперників.

Виходячи з цих двох ігор, так, ми мали можливості забивати голи, і якби ми мали більшу ефективність, то могли б зробити і більше.

Сьогодні Меньян був фантастичною останньою лінією оборони, і він утримував нас у грі із самого початку. Я вважаю, що рахунок у перерві проти Іспанії був надзвичайно серйозним. Я не збираюся сидіти тут і брехати вам, говорячи, що ми заслужили піти сьогодні на перерву в лідерах, але це дозволило нам продовжити гру і стати кращими.

Хоча ми продемонстрували величезну якість у це міжнародне вікно, найвражаючим моментом став чудовий настрій команди — особливо тих, хто, можливо, не грав сьогодні.

Мені хотілося б, щоб всі наші гравці були доступні, і на піку своєї форми проти Іспанії. Ми не знаємо, як усе склалося б. Але сьогодні знову не всі були доступні", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Німеччина – Франція.