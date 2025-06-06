Ліга націй

Наставник французької збірної поділився своїми думками після гри з Іспанією.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Ліги націй проти Іспанії (4:5).

"Набрався багаж найрізноманітніших емоцій. Було багато хороших речей, які послужать нам добру службу і в майбутньому. Тобто не все треба викидати у кошик для сміття. Хоча зрозуміло, що якщо пропустили п'ять м'ячів, то ви не все зробили вірно.

У пропущених голах дуже легко звинувачувати захисників. Але не слід забувати про рівень майстерності іспанських футболістів. Проти нас грав суперник найвищого класу, який діє дуже ефективно. І ми теж чудово проявили себе в атаці.

Цей матч був зовсім не таким, як минулого року у півфіналі Євро (1:2). Дуже рідко в матчах проти Іспанії хтось може володіти м'ячем так багато і створювати так багато моментів. Їхній воротар зробив багато сейвів. Ми також показали гарну гру, але факти кажуть за себе.

Проти Німеччини на нас чекає черговий складний матч. Ми матимемо менше часу на відновлення. Заміни пройдуть в обох командах. Постараємося встигнути відновитися та перемогти", — наводить слова Дешама прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Іспанія – Франція.