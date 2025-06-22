Франція

Француз підпише контракт на два роки.

Півзахисник Поль Погба незабаром стане гравцем Монако. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори між керівництвом "монегасків" та 32-річним французом знаходяться на завершальній стадії.

Наголошується, що сторонам залишилося узгодити останні деталі контракту, який буде розрахований на два роки.

Нагадаємо, свій останній офіційний матч Погба провів у вересні 2023 року – після цього він відбував дискваліфікацію за допінг.

Раніше повідомлялося, що Монако цікавиться Онана, Карнезеккі може замінити його в МЮ.