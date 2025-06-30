Франція

Француз дебютує у Лізі 1.

Новоспечений півзахисник Монако Поль Погба поділився емоціями після підписання контракту з французьким клубом. Його слова наводить RMC Sport.

"Це перший етап, просто повернення, відчуття присутності на футбольному полі. Потім повернення в найкращу можливу форму, щоб допомогти команді.

Звичайно, бути самому по собі протягом двох років. Тренування не такі самі, як із командою. Буде індивідуальна програма, яка допоможе повернутися в гру. Я почуваюся добре, мислю позитивно і сповнений рішучості. Не можу дочекатися, щоб бути з командою, грати, повернутися на поле.

Мені дуже сподобався проєкт, умови, місто, бути у Франції, грати в Лізі 1 — те, чого я ніколи не робив. Було так багато умов і пунктів, які були виконані. Сім'я, історія клубу. Це було ідеально і сталося в потрібний час. Це був правильний вибір.

Я схвильований. Це правда, що я ніколи не грав у Лізі 1. Я завжди поважав цей чемпіонат із безліччю чудових гравців. Думаю, що найкращі світові таланти сьогодні родом із Франції. Приїхати грати в цю лігу — задоволення і честь для мене", — сказав Погба.

Раніше повідомлялося, що Монако претендує на Луніна.