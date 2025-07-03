Франція

Аргентинець допоможе клубу в єврокубках

Страсбур скористався опцією викупу гравця за 10 мільйонів євро.

Валентін Барко підписав з клубом довгостроковий контракт до червня 2029 року.

Після труднощів із пошуком ігрового часу в Брайтоні та недовгої оренди в Севільї, півзахисник знайшов свою команду. Разом зі Страсбуром Барко провів вражаючий сезон у Лізі 1. Команда зайняла сьоме місце та кваліфікувалася до Ліги конференцій — або, навіть, до Ліги Європи, якщо виліт Ліона буде підтверджено.

20-річний аргентинець протягом сезону демонстрував якісну гру на позиції центрального півзахисника, на тій самій позиції, на якій процвітав під час своєї кар'єри в Бока Хуніорс. Демонструючи високий рівень футболу Барко заслужив на повернення до збірної Аргентини, куди його викликали в червні 2025 року.

За 16 матчів аргентинець зміг переконати тренерський штаб та керівництво Страсбура інвестувати в його майбутнє. Рішення клубу було підкріплено рекордним продажем Хабіба Діарри в Сандерленд за 31,5 мільйонів євро. Цей трансфер дав Страсбуру фінансові можливості для забезпечення угоди з Барко.