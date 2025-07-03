Сума трансферу становитиме трохи менше десяти мільйонів євро.
Сумаїла Кулібалі, Getty Images
03 липня 2025, 21:31
Захисник дортмундської Боруссії Сумаїла Кулібалі незабаром стане гравцем Страсбура. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони домовилися про трансфер 21-річного француза, який коштуватиме французькому клубу 7,5 мільйонів євро, а ще 1 млн євро буде прописаний у якості бонусів.
Контракт із футболістом буде розрахований на п'ять років.
Минулого сезону Кулібалі провів 16 матчів у складі Бреста на правах оренди.
Раніше повідомлялося, що Страсбур готується до єврокубків із Барко у складі.