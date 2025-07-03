Франція

Сума трансферу становитиме трохи менше десяти мільйонів євро.

Захисник дортмундської Боруссії Сумаїла Кулібалі незабаром стане гравцем Страсбура. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони домовилися про трансфер 21-річного француза, який коштуватиме французькому клубу 7,5 мільйонів євро, а ще 1 млн євро буде прописаний у якості бонусів.

Контракт із футболістом буде розрахований на п'ять років.

Минулого сезону Кулібалі провів 16 матчів у складі Бреста на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що Страсбур готується до єврокубків із Барко у складі.