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Іспанський захисник поділився своїми думками після гри з німецьким клубом.

Захисник та капітан Монтеррея Серхіо Рамос прокоментував поразку своєї команди у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти дортмундської Боруссії (1:2).

"Сьогодні глядачі, наші вболівальники та люди, які розуміються на футболі, побачили, що команда виклалася на всі 100 відсотків. Іноді у футболі все складається добре. В інших випадках потрібно приймати поразку з гордістю та піднятою головою.

Ми провели фантастичну гру з першої до останньої хвилини. Ми знали, що Боруссія буде ефективною в атаці завдяки своїй швидкості. Вони були дуже ефективні в перші 45 хвилин…

Наша совість чиста. Ми щасливі. Іноді все йде не так, як ти хочеш", — наводить слова Рамоса прес-служба ФІФА.

Раніше визначились усі пари чвертьфіналу плей-оф Клубного чемпіонату світу-2025.