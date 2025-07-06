Іспанія

Бразильський форвард може покинути Реал вже цього літа, а головним претендентом став клуб із Саудівської Аравії.

Нападник мадридського Реала Родріго влітку може залишити команду через нестачу довіри з боку тренерського штабу. Раніше повідомлялося про інтерес з боку лондонського Арсеналу, однак тепер на горизонті з’явився новий претендент — Ан-Наср із Саудівської Аравії.

За останніми даними, клуб із Ер-Ріяда вже встановив контакт з представниками бразильця. Значну роль у потенційному переході відіграє Кріштіану Роналду, який виступає за Ан-Наср і, за інформацією джерел, особисто підтримує ідею запрошення Родріго до команди.

У сезоні-2024/25 23-річний форвард провів 54 матчі за Реал, у яких забив 14 голів і віддав 11 результативних передач. Попри статистичну користь, він не завжди отримував стабільне місце в стартовому складі.

Ситуація навколо майбутнього Родріго залишається відкритою, а Реал, ймовірно, розглядатиме варіанти продажу, якщо отримає привабливу фінансову пропозицію.