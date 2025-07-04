Іспанія

"Вершкові" відпустять гравця, якщо буде вигідна пропозиція.

Реал та його новий тренер Хабі Алонсо відкриті для того, щоб нападник Родріго залишив клуб цього літа. Про це повідомляє The Athletic.

24-річний бразилець вперше за 53 дні з'явився на полі у стартовому матчі Клубного чемпіонату світу-2025, але відтоді відіграв лише 23 хвилини у трьох матчах.

Родріго не потрапляв до складу наприкінці минулого сезону під керівництвом Карло Анчелотті, і в клубі були побоювання, що гравцю не вистачає мотивації на тренуваннях, хоча оточення гравця завжди заперечувало цей факт.

Ці побоювання призвели до того, що Анчелотті не викликав Родріго до збірної Бразилії на матчі проти Еквадору та Парагвая у минулому місяці.

Батько гравця Ерік Гоес, який є агентом футболіста, скаржився на ситуацію в Мадриді, коли його син поступався у конкуренції таким гравцям, як Кіліан Мбаппе, Вінісіус Жуніор та Джуд Беллінгем.

Всі ці скарги не були сприйняті добре і в поєднанні з поганою формою гравця, змусило Реал відкрити двері для потенційного продажу. Таким чином, "вершкові" не стоятимуть на шляху Родріго, якщо буде зроблено відповідну пропозицію.

Арсенал — один із клубів, що стежать за Родріго, і останніми тижнями клуб провів попередні переговори з представниками гравця, обмірковуючи можливий трансфер цього літа.

Нагадаємо, Реал підписав Родріго з Сантоса за 40 мільйонів євро у 2019 році. Минулого сезону Родріго провів 53 матчі, в яких забив 14 голів та віддав 11 асистів.

Раніше повідомлялося, що Лунін вирішив залишитися в Реалі щонайменше ще на сезон.