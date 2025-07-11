Франція

Французький клуб хоче підписати італійського нападника, але переговори можуть бути складними.

Нападник Інтеру Себастьяно Еспозіто потрапив до сфери інтересів французького Ланса. Клуб з Ліги 1 активно шукає підсилення атаки на новий сезон і вважає 23-річного італійця одним із потенційних варіантів.

За інформацією L'Équipe, Ланс уже вивчає можливість трансферу гравця, однак розуміє, що переманити Еспозіто з Італії буде непросто. Інтер поки не ухвалив остаточного рішення щодо майбутнього футболіста, який минулий сезон провів в оренді в Емполі.

У сезоні-2024/25 Еспозіто провів 37 матчів у складі Емполі, відзначившись десятьма голами та двома результативними передачами.

Інтерес Ланса не випадковий — клуб прагне оновити атакувальну лінію після втрати кількох ключових гравців і бачить у Еспозіто перспективного футболіста з хорошими технічними якостями та досвідом виступів на високому рівні.

Очікується, що найближчими тижнями французи можуть зробити офіційну пропозицію, однак позиція Інтера щодо формату угоди — трансфер або оренда — залишається невизначеною.